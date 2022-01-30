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    • 30.01.2022 17:46
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    EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı! 2022 EKPSS hangi tarihte yapılacak?

    Dört gözle beklenen duyurular arasında EKPSS tercih sonuçları yer alıyor ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanması bekleniyor. Her yıl gerçekleştirilen ve engelli vatandaşların katıldığı sınavın ardından tercihler 5-14 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Diğer yandan 2022 yılı EKPSS hangi tarihte düzenlenecek öğrenilmek isteniyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

    EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı! 2022 EKPSS hangi tarihte yapılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden yapılıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonrasında yapılan tercihler 14 Ocak'ta tamamlandı ve gözler sonuçlar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne çevrildi, peki tarih bilgisi paylaşıldı mı? İşte ayrıntılar...

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında tercih başvuruları, bu yıl ocak ayının ilk haftasında başladı ve 14 Ocak'a kadar devam etti. Adaylar şimdi ÖSYM'den gelecek "EKPSS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor.

    EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Ancak bir önceki sene 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak'ta erişime açılmıştı.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

        EKPSS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

        Engelli kamu personeli seçme sınavı ile birlikte engeli bulunan bireyler kamu alanlarında iş sahibi olmaktadır. Aynı zamanda E-KPSS nedir diye düşünüldüğünde engelli bireylerin devlet kurumları içinde iş sahibi olması için girilen sınavdır.

        Beden ve zihin olmak üzere iki aşamadan herhangi bir tanesinde engeli bulunan bireyler için uygun olunduğu koşullarda iş imkanları sunulmaktadır. Yönetmeliğe uygun olarak gerekli şartların bulundurulması halinde ve yaş durumunun uygun olması ile sınava hak tanınmaktadır.

        26 Nisan 2020 tarihi içinde yapılması planlanan EKPSS için yönerge şu şekildedir. Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.

        Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.
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        Haberler Güncel EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı! 2022 EKPSS hangi tarihte yapılacak?
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