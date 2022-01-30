EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı! 2022 EKPSS hangi tarihte yapılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden yapılıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sonrasında yapılan tercihler 14 Ocak'ta tamamlandı ve gözler sonuçlar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne çevrildi, peki tarih bilgisi paylaşıldı mı? İşte ayrıntılar...
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında tercih başvuruları, bu yıl ocak ayının ilk haftasında başladı ve 14 Ocak'a kadar devam etti. Adaylar şimdi ÖSYM'den gelecek "EKPSS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor.
EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Ancak bir önceki sene 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak'ta erişime açılmıştı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.