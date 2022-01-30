CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevzat Kanlı dediği adam başkası çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde Twitter hesabından bir video paylaşarak çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu videosunda "Nevzat Kanlı günde bana 40 sefer küfür ediyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU YAŞLI ADAMI MAĞDUR ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun açıkça Nevzat Kanlı ismini sarfetmesinin ardından isim benzerliği yaşayan bir kişi mağdur oldu.

Mağdur adam bir mesaj paylaşarak "İyi akşamlar bütün sosyal medya kullanıcılarına buradan seslenmek istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bir videoda "Nevzat Kanlı günde bana 40 sefer küfür ediyor" ben hayatım boyunca Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini ne takip ettim ne küfür ettim. Ve "Son Laik Bükücü" denen hesap da bana ait değil. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımından sonra Twitter'da ailemin çocuklarımın çalıştığı işyerini sosyal medyada paylaşarak beni hedef haline getirmeye çalıştılar. Ben bir moda evinde çalışan Twitter kullanmasını dahi doğru düzgün bilmeyen bir insanım. Çoluğumla çocuğumla mutlu bir hayat yaşayan bir insanım benim böyle şeylerle işim olmaz. Evet AK Partiliyim bununla da gurur duyuyorum ama ben Kılıçdaroğlu'na hayatım boyunca ne hakaret ettim ne küfrettim ne de ailesini hedef alacak bir hakarette bulundum. Bunu herkesin bilmesini istiyorum." dedi.

CHP'Lİ EREN ERDEM MAĞDUR ADAMI İFŞA ETTİ

CHP'li Eren Erdem Twitter'dan paylaşım yaparak Nevzat Kanlı olduğunu iddia ettiği mağdur kişinin fotoğraflarını da ifşa etti. Erdem attığı mesajda "Nevzat'cığım… An itibariyle nargile marpucu ağzında, bacak bacak üstünde, elinde telefon… Geç oldu artık, evine git iki gözüm… Biraz CMK, TCK çalış, ok"