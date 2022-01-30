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    • 30.01.2022 13:02
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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 açık cezaevi koronavirüs izinleri bitti mi yoksa uzatıldı mı? CTE duyurusu geldi…

    Açık cezaevinde kalan mahkumlar için pandemi nedeniyle izin verilmişti ve bu süreçte sık sık ertelemeler yapıldı. 7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümlüler İçin Uygulanan COVID-19 İzni ile İlgili yayınlanan duyuruda açık cezaevi izin sürelerinin yeniden ertelenip ertelenmediği belli oldu. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 açık cezaevi koronavirüs izinleri bitti mi yoksa uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün (CTE) açık cezaevi izinleriyle ilgili duyurusunu haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 açık cezaevi koronavirüs izinleri bitti mi yoksa uzatıldı mı? CTE duyurusu geldi ve merakla araştırılan sorular yanıtlarını buldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (CTE) açıklamaları yakından takip ediliyordu, mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını öğrenmek istiyordu. Yapılan açıklama ile netleşmiş oldu, işte ayrıntılar...

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

    CEZA VE TEVKİFEVLERİ CTE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU GELDİ!

    "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

        Mevcut düzenlemedeki açıklama ise şu şekilde;

        "Kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştiriliyor.

        Konuya dair resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

        Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

        Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.
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        Haberler Güncel Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 açık cezaevi koronavirüs izinleri bitti mi yoksa uzatıldı mı? CTE duyurusu geldi…
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