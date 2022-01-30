Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 açık cezaevi koronavirüs izinleri bitti mi yoksa uzatıldı mı? CTE duyurusu geldi ve merakla araştırılan sorular yanıtlarını buldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (CTE) açıklamaları yakından takip ediliyordu, mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını öğrenmek istiyordu. Yapılan açıklama ile netleşmiş oldu, işte ayrıntılar...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.
CEZA VE TEVKİFEVLERİ CTE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU GELDİ!
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."