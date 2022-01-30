2. dönem ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? MEB 2021-2022 yılı eğitim yılı takvimine göre sömestr bitiş tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili 24 Ocak'ta başladı. 2021-2022 MEB takvimine göre 4 Şubat'ta yarıyıl tatili sona erecek. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi okullarına dönecek.
YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Yarıyıl tatili uzatılacak mı?' sorusuna "Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir." yanıtını verdi. Özer, " 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız." dedi.
MEB 2021 - 2022 RESMİ TAKVİMİ
MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.