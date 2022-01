Başkan Erdoğan Giresun'daki selzedelere evlerini teslim edecek!

"ÖNCE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ SONRA KONFOR SAĞLANDI"

İlçede önce can ve mal güvenliğinin sağlandığını sonra konforun düşünüldüğünü de ifade eden Başkan Şenlikoğlu, "Bilindiği gibi yaşanan afet sonrası TOKİ tarafından yapılan afet konutlarının önce dere yatağından uzaklaştırılarak can ve mal güvenliğinin sağlanmasıydı. Bu şekilde de proje hazırlatıldı. Daha sonra düşünülen ise konfor ve ticaretti. Öyle de yapıldı ve ilçemiz hem daha güvenli hem de daha konforlu ve modern görünüme kavuştu. Ticari olarak ise ilçemiz GiresunSivas karayolu güzergahında bulunması ve yaylalar diyarı olması nedeniyle geçiş noktasıydı artık ticarettin de noktası olacaktır" diye konuştu.