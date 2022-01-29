Başkan Erdoğan Giresun'daki selzedelere evlerini teslim edecek!

Giresun'da, 2020'de meydana gelen selde Dereli ilçesinde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Selde 19 bina yıkıldı, 361 yapı ve altyapı hasar gördü. Felaketin ardından ilçe merkezindeki hasarlı binalar yıkıldı.
Afetzedeler için TOKİ tarafından 216 konut ve 72 işyeri 1.5 yılda tamamlandı. Yeni evler ve işyerleri, bugün Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Erdoğan daha sonra Giresun Belediyesi önünde, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, doğalgaz dağıtım hattı ve altyapı projesi ile diğer projelerin toplu açılışını yapacak. Ardından da il danışma meclisi toplantısına katılacak.
Hak sahiplerinin belli olduğu ev ve iş yerlerinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle teslim edileceğini belirten Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, "Yaşanan sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yoğun bir çalışma yürütüldü. Gelinen noktada şehir merkezinde 72 konut ve 82 iş yeri tamamlandı, çevre düzenlemesi bitirildi.Burada hak sahipleri kura çekilerek belirlendi. Yeniden inşa edilen konut ve işyerleri modern bir görünüme sahip oldu. Konsept olarak büyükşehirlerde en son uygulanan açık AVM projelerinin bir benzeri yapıldı. Dünyanın geldiği son modern görünüm ilçemizde uygulandı" dedi.