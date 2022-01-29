Başkan Erdoğan Giresun'daki selzedelere evlerini teslim edecek!

SELDEN HASAR GÖREN KÖPRÜLER TAMAMLANDI

Selden hasar gören köprülere ilişkin çalışmalara da değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"22 Ağustos 2020'de Giresun'da yaşanan sel felaketinde hasar gören Altışehitler Köprüsü'nde 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalışmalara başladık. Altışehitler Köprüsü'nü 70 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak 30 Aralık 2020'de trafiğe açtık. Sel felaketinde hasar alan bir diğer köprü Dereli Köprüsü'nü de en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Kışın zorlu şartlarında vatandaşımızın güvenli, hızlı ulaşımını sağlamak için Eğribel Tüneli'nin tek tüpünü ulaşıma açtık. Güzergah 6,5 kilometre kısaltılarak, zamandan 20 dakika tasarruf sağlandı."

Açıklamada, sadece kara yollarında değil diğer ulaşım alanlarında da yatırımlar yapıldığı belirtilerek, "Çeşitli ebatlardaki 60 teknenin ihtiyacına cevap verecek Espiye Adabük Balıkçı Barınağı'nı yaptık. Giresun Balıkçı Barınağı'nın yapımına başladık. 200 balıkçı teknesi kapasiteli barınağın yapım çalışmalarına devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.