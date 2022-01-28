Kadıköy Belediyesi Galatasaraylı Milli basketbolcu Merve Aydın’ın dairesini mühürledi! Sosyal medyadan isyan: Haklarıma tecavüz

Adaletine inandığım Yüce Türk yargısı nezdinde hakkımı aramaya devam edeceğim."



BELEDİYE: PENCERELER BÜYÜTÜLDÜ, KAPI KAPATILDI

Kadıköy Belediyesi; vatandaşlardan gelen şikâyet üzerine yapıyı incelediği, projeye aykırı bölümler tespit edildiğini ve dairenin boş olması sebebiyle mühürlendiğini savundu.

Binada yapılan incelemelerde, dairenin ön ve arka cephelerinde pencerelerin büyütüldüğü, 2.bodrum kattan binanın arka bahçesine açılan kapının kapatıldığı iddia edildi. Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aykırılıktan etkilenen toplam inşaat alanının 41 m2, aykırılığa konu alanın ise 4m2 olduğu öne sürüldü.

Yapı tespit ve inceleme tutanağının inşaat mahalline tebliğ edildiği, 30 günlük yasal süre içerisinde ruhsata uygun hale getirilmediği ve tamirat ve boya-badana işlemlerine devam edildiği iddia edildi. Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı bölge mühendisleri, söz konusu dairede "işgal" belirlediğini, ilgili dairenin de boş olması sebebiyle mühürleme işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.





İSTANBUL 13. İDARE MAHKEMESİ, KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN SAVUNMASI ALINACAK

Merve Aydın, Kadıköy Belediyesi'nin söz konusu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul 13. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.



Mahkemenin, 27 Ocak 2022 tarihli kararında, belediyenin savunmasının alınmasına, yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Ayrıca mahkeme kararında, dava ilgili belge ve bilgilerin tamamının hazırlanması talep edildi.

Bilirkişi heyet raporu:





MERVE AYDIN, 152 KERE MİLLİ TAKIMDA OYNADI

152 kere milli takım forması giyen tecrübeli oyuncu Merve Aydın guard pozisyonunda forma giyiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyespor'da yetişen Merve Aydın İstanbul Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımlarında oynadıktan sonra 2019-20 sezonunda Fransa'da Nantes Reze Basket 2020-21 sezonunda ise İspanya'da Nissan Al-Qazeres Extremadura takımlarında yer aldı.

Merve Aydın, kariyerinde iki Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonluğu ile iki U20 Avrupa Şampiyonası Bronz madalyası kazandı.