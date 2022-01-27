İlk cemre ne zaman düşecek 2022? Havaya, suya, toprağa cemre hangi tarihlerde düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Soğukların bitmesini ve sıcaklıkların başlamasını bekleyenler yaz mevsimini dört gözle bekliyor ve müjdeleyicisi olan cemrenin ne zaman düşeceğini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...