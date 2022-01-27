e-YDS başvuru 2022 ücreti ne kadar? e-YDS/2 başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? e-YDS sınavı ne zaman düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM Başkanlığı'nın uyguladığı Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na katılacak olan adaylar detay araştırmasına başladı. Başvuru kılavuzu yayınlandı ve işlemlerin bu kılavuzun dikkatlice incelenmesinin ardından yapılması gerekiyor. İşte detaylar...
E-YDS BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
2022 sınav ücreti 360,00 TL olarak belirlendi. Adayların sınav ücreti ödeme işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek sınav ücreti ödediklerini belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.
2022 E-YDS/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
e-YDS 2022/2 İngilizce alanında, 19 Şubat 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınava başvuru süreci, 26 Ocak – 10 Şubat 2022 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 26 Ocak 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.