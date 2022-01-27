ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakültesinde okuyan öğrenciler bütünleme sınavının tarihini ve sınava nerede gireceklerini merak ederek araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF bütünleme sınavları, sınav merkezlerinde 3 oturum şeklinde yüz yüze olarak yapılacak. ATA AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.
2022 ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden T.C. numaranız ve ya kullanıcı adınızı girerek şifreniz ile öğrenci girişi yaparak aTA AÖF bütünleme sınavı detaylarına erişim sağlayabilirsiniz.
SINAVA GİRERKEN GEREKEN BELGELER
Sınava Giriş Belgesi,
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.)
bulundurmanız gerekmektedir.
Ayrıca
Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,