28 Ocak askerlik yerleri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik illeri, sonuçları 2022 açıklandı mı? e-Devlet er sınıflandırma sonuçları!

Bedelli askerlik yerleri ve 2022 celp dönemi askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp dönemi ile ilgili duyuru yayımlandı ve Şubat celbinde silahaltına alınacakların yer bilgisine dair detaylar belli oldu. Peki, 28 Ocak askerlik yerleri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik illeri, sonuçları 2022 açıklandı mı? İşte e-Devlet er sınıflandırma sonuç ekranı!
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2022 Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Sonuçlar e-devlet üzerinden 'Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama' bölümünden duyurulmuştu.
MSB tarafından yapılan açıklamada "Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir." denildi.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILACAKLAR
MSB'nin açıklamasına göre bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra yapılacak işlemler şöyle sıralanıyor:
Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,