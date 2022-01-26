TAG otoyolu ne zaman açılacak? Tarsus Adana Gaziantep yolu açıldı mı? TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı yoksa kapalı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tarsus Adana Gaziantep yolunu kullanacak olan vatandaşlar yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan TAG otoyolunun açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. İşte merak edilen son gelişmeler...