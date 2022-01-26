Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.01.2022 12:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2022 12:07
    ABONE OL

    TAG otoyolu ne zaman açılacak? Tarsus Adana Gaziantep yolu açıldı mı? TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı yoksa kapalı mı?

    TAG otoyolu ne zaman açılacak? Türkiye genelinde yoğun kar yağışı yaşanmaya devam ediyor ve trafiği de olumsuz yönde etkiliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep yolu çift yönlü olarak araç girişine kapatılmıştı ve o yolu kullanacak olan vatandaşlar yeniden açılıp açılmadığını merak ederek araştırmaya başladı. Peki TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı yoksa kapalı mı? Tarsus-Adana-Gaziantep yolu üzerinden hem küçük araçlar hem de tırlar geçebiliyor mu? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    TAG otoyolu ne zaman açılacak?

    TAG otoyolu ne zaman açılacak? Tarsus Adana Gaziantep yolu açıldı mı? TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı yoksa kapalı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tarsus Adana Gaziantep yolunu kullanacak olan vatandaşlar yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan TAG otoyolunun açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. İşte merak edilen son gelişmeler...

    TAG OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

    Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araç geçişlerine kapatılan otoyolda, ekiplerce çalışma yürütüldü.

    Otoyol, çalışmanın ardından kamyon, tır, çekici ve otobüs hariç diğer araçların geçişine açıldı.

    Bölgede, otoyolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattında çift yönlü tüm taşıtların geçişine izin verilmediği bildirildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünya Fed’in faiz kararına kilitlendi
    Haberler Güncel TAG otoyolu ne zaman açılacak? Tarsus Adana Gaziantep yolu açıldı mı? TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı yoksa kapalı mı?
        SON DAKİKA