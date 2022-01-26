TAG otoyolu ne zaman açılacak? Tarsus Adana Gaziantep yolu açıldı mı? TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı yoksa kapalı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tarsus Adana Gaziantep yolunu kullanacak olan vatandaşlar yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan TAG otoyolunun açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. İşte merak edilen son gelişmeler...
TAG OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araç geçişlerine kapatılan otoyolda, ekiplerce çalışma yürütüldü.
Otoyol, çalışmanın ardından kamyon, tır, çekici ve otobüs hariç diğer araçların geçişine açıldı.
Bölgede, otoyolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattında çift yönlü tüm taşıtların geçişine izin verilmediği bildirildi.