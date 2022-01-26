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    • 26.01.2022 12:05
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    TAG Otoyolu Gaziantep yönü ulaşıma açıldı: Küçük araçlara izin veriliyor!

    Son dakika haberine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araçların geçişine izin verilmeye başlandı. Otoyol, çalışmanın ardından kamyon, tır, çekici ve otobüs hariç diğer araçların geçişine açıldı. Öte yandan yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma trafikte aksamalara yol açıyor. Aksaray-Ankara yolunda ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Konya-Antalya yolunda da sürücüler zor anlar yaşadı.

    AJANSLAR
    TAG Otoyolu Gaziantep yönü ulaşıma açıldı

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

    Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araç geçişlerine kapatılan otoyolda, ekiplerce çalışma yürütüldü.
    Otoyol, çalışmanın ardından kamyon, tır, çekici ve otobüs hariç diğer araçların geçişine açıldı.

    Bölgede, otoyolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.


    Bursa-Ankara karayolu Mezitler Bölgesinde etkili olan kar yağışının zaman zaman şiddetini artırması sürücülere zor anlar yaşatıyor.
    Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

    Yetkililer, bazı TIR'ların yol kenarında bekletildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.


    Aksaray'da kara yollarında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, kentte 3 gündür süren kar yağışı, bazı bölgelerde artırarak etkisini sürdürüyor.

    Bölge trafik ekiplerince Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana, Aksaray-Nevşehir ile Aksaray-Konya karayolları, kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve çekici türü araç trafiğine kapatıldı.



        Tarsus-Pozantı Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun her iki yönünün yoğun kar yağışı sebebiyle TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.

        KONYA
        Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Seydişehir-Antalya, Seydişehir-Beyşehir ve Taşkent-Sarıveliler karayollarında araçların geçişine izin verilmiyor.



        Konya-Isparta kara yolunda her iki istikamette de çekici türü araçların geçişi durduruldu. Ereğli-Ulukışla Devlet Yolu da her iki yönden TIR ve çekici türü araçların trafiğine kapatıldı.

        SİVAS
        Konya-Kulu, Konya-Aksaray, Konya-Karaman ve Konya-Afyonkarahisar kara yollarında ise araç geçişlerine izin veriliyor.
        Sivas-Malatya karayolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi risk oluşturabileceğinden yol iki taraflı araç geçişine kapatılmıştır." denildi.

        Arapgir Divriği Devlet Yolu 0- 29. km'ler arası yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle taşıt trafiğine kapatılmıştır.



        Sivas Valisi Salih Ayhan, 23 araç ve 60 vatandaşın bölgede misafir edildiğini söyledi. İl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 18 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.



            Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, akşamdan itibaren kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şenköy, Çatbaşı, Dağdüzü, Turfanda, Yoncakaya, Yukarıokçular, Kışlak, Ayışığı, Görentaş, Güveçci, Hisarcık, Sungur, Sürütme, Uluyol, Üçırmak, Arslanyazı, Çandır ve Denizgören mahalleleri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

            Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi ve Karayolları ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

            ŞANLIURFA-OSMANİYE
            Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki karayolları, TIR trafiğine kapatıldı.

            AMASYA-ERZİNCAN
            Amasya Erzincan Devlet Yolu, Koyulhisar Şehir Geçişi'nde de buzlanma yapan yolları açmak için ekipler tam sürat çalışmalarına devam ediyor.

            GAZİANTEP-NARLI
            Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Gaziantep Narlı Devlet Yolu tır trafiğine kapatıldı.

            SAMSUN-ANKARA
            Samsun - Ankara Yolu, Çakallı Kavak arası güzergâh yoğun yağış nedeniyle zincirsiz tırlara kapatıldı.

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            Haberler Güncel TAG Otoyolu Gaziantep yönü ulaşıma açıldı: Küçük araçlara izin veriliyor!
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