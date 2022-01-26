TAG Otoyolu Gaziantep yönü ulaşıma açıldı: Küçük araçlara izin veriliyor!





Konya-Isparta kara yolunda her iki istikamette de çekici türü araçların geçişi durduruldu. Ereğli-Ulukışla Devlet Yolu da her iki yönden TIR ve çekici türü araçların trafiğine kapatıldı.



SİVAS

Konya-Kulu, Konya-Aksaray, Konya-Karaman ve Konya-Afyonkarahisar kara yollarında ise araç geçişlerine izin veriliyor.

Sivas-Malatya karayolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi risk oluşturabileceğinden yol iki taraflı araç geçişine kapatılmıştır." denildi.



Arapgir Divriği Devlet Yolu 0- 29. km'ler arası yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle taşıt trafiğine kapatılmıştır.