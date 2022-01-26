Son dakika: İBB'nin işbilmezliği! Hadımköy'de yol halen açılmadı Bakanlık devreye girdi! Vatandaş 40 saattir bekledi

BALIKÇI DOĞRULADI: 4 KİŞİ GELDİLER

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Balık restoranının sahibi Kahraman Altun, "Bir ay önce rezervesi vardı. Dün akşam 4 kişi geldiler saat 6 gibi 1 saat yemek yiyip gittiler. Kar küreme aracı ile gelip gelmediklerini bilmiyorum ama geldiler yemek yiyip gittiler" ifadeleriyle ziyareti doğrulamıştı.

İMAMOĞLU GÖRÜNTÜLERİ SAVUNDU: 1 SAATLİK YEMEK MOLAM KONUŞULUR OLDU



Tepkilerin ardından sessizliğini koruyan Ekrem İmamoğlu bugün balıkçının görüntüleri doğrulamasının ardından açıklama yaptı. İstanbullu'nun karla mücade ederken çektiği ziyafeti savunan İmamoğlu, "1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Kar yağışı sadece İstanbul'u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama "vurun abalıya" misali malum medyada varsa yoksa İBB'den bahsediliyor.

3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.