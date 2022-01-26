Memurlar kaç gün izinli? Hamile ve engelli çalışanlar idari izinli mi? Valiliklerden kamu personeli kar tatili açıklaması…

BURSA

Bursa Valisi Yakup Canpolat açıklamasında şunları söyledi; İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkisinin devam etmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır.

KONYA

Konya Valiliği de devam eden kar yağışı nedeniyle saat 15.30'dan itibaren kamu çalışanlarına idari izin verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, izin vermeye yetkili kurum amirlerince, (sürekli verilmesi gerekli hizmetlerde çalışanlar hariç) diğer personele saat 15.30'dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırılmıştır."

MALATYA

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu personelleri 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.