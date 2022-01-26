Bakırköy'de gece 00:30 sıralarında silah sesleri yankılandı. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kurşunun isabet ettiğii Şafak Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Avukat olan Mahmutyazıcıoğlu bir dönem Beşiktaş'ın yöneticiliğini üstleniyordu. Son dakika haber ile birlikte Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne zaman evlendi, kaç çocukları var? Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldü mü, kim öldürdü? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ÖLDÜ MÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü, kendisiyle birlikte olan ve şoförünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırganın ve ya saldırganların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
ECE ERKEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NE ZAMAN EVLENDİ?
Sunucu Ece Erken, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı.
Erken'in Uçar ile birlikteliğinden Eymen (6) adında bir oğlu bulunuyor.
Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2021 yılının Haziran ayında evlenmişti.