Adliyeler bugün tatil mi? 26 Ocak adliyeler açık mı kapalı mı? Hakimler, savcılar idari izinli mi? Mahkemeler yapılıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülkemizde görülen yoğun kar yağışları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili tatil haberleri gelmeye başladı ve adliyede işi olan vatandaşlar adliyelerin hizmet verip vermediğini araştırır oldu. İşte konuyla ilgili gelen güncel açıklama...
26 OCAK ADLİYELER BUGÜN TATİL Mİ?
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca, İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hakim ve Cumhuriyet savcılarının 25 Ocak Salı ve 26 Ocak Çarşamba günleri idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.
Adalet Bakanlığı, HSK'nın duyurusunu Twitter hesabından paylaştı. Duyuruda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günlerinde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına ve yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.
DURUŞMALAR ERTELENDİ Mİ?
Yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verildi.