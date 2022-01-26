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    • 26.01.2022 08:45
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    Adliyeler bugün tatil mi? 26 Ocak adliyeler açık mı kapalı mı? Hakimler, savcılar idari izinli mi? Mahkemeler yapılıyor mu?

    Adliyeler bugün tatil mi? Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde kapalı olan kurum ve kuruluşları araştırmaya başladı. Türkiye genelinde görülen yoğun kar yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken valiliklerden kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Peki 26 Ocak Çarşamba adliyeler açık mı kapalı mı? Hakimler, savcılar idari izinli mi? İstanbul Valiliği ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan (HSK) adliyelerin tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Adliyeler bugün tatil mi?

    Adliyeler bugün tatil mi? 26 Ocak adliyeler açık mı kapalı mı? Hakimler, savcılar idari izinli mi? Mahkemeler yapılıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülkemizde görülen yoğun kar yağışları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili tatil haberleri gelmeye başladı ve adliyede işi olan vatandaşlar adliyelerin hizmet verip vermediğini araştırır oldu. İşte konuyla ilgili gelen güncel açıklama...

    26 OCAK ADLİYELER BUGÜN TATİL Mİ?

    Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca, İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hakim ve Cumhuriyet savcılarının 25 Ocak Salı ve 26 Ocak Çarşamba günleri idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

    Adalet Bakanlığı, HSK'nın duyurusunu Twitter hesabından paylaştı. Duyuruda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günlerinde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına ve yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.

    DURUŞMALAR ERTELENDİ Mİ?

    Yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verildi.

        YENİ TEDBİRLER!

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz kış şartları nedeniyle alınan yeni tedbirleri duyurdu.

        İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

        1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

        2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

        3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

        4- İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

        6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.
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        Haberler Güncel Adliyeler bugün tatil mi? 26 Ocak adliyeler açık mı kapalı mı? Hakimler, savcılar idari izinli mi? Mahkemeler yapılıyor mu?
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