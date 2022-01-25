Yarın tatil olan kurumlar hangileri? 26 Ocak 2022 Çarşamba hastaneler, adliyeler, noterler açık mı? Özel sektörde çalışanlar izinli mi?

ALINAN YENİ TEDBİRLER!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz kış şartları nedeniyle alınan yeni tedbirleri duyurdu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,



2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,