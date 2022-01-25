İdari izinler uzatıldı, üniversitelerde eğitime ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte alınan yeni tedbirleri açıkladı. Peki, Yarın tatil olan kurumlar hangileri? 26 Ocak 2022 Çarşamba hastaneler, adliyeler, noterler açık mı? Özel sektörde çalışanlar izinli mi? İşte detaylar!
YARIN ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?
Özel sektör izinleri şirketlerin kendi insiyatiflerinde olup, bazı firmalar uzaktan çalışma yöntemi ile çalışmalarını sürdürürken, bazı firmalar tatil yapıyor.
YARIN İDARİ TATİL VAR MI?
İstanbul'da yaşanan olumsuz kış şartlarına karşı alınan yeni tedbirler İstanbul Valiliği tarafından açıklandı.
Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildi.