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    • 25.01.2022 09:29
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    • 25.01.2022 09:40
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    Balık tüketirken nelere dikkat edilmeli? Hasta olabilirsiniz...

    Balık tüketiminin bu kadar üzerinde durulmasının nedeni; balıklarda bulunan omega-3 yağ asitlerinin başta kalp hastalıkları, kalp krizi ve kanser olmak üzere birçok hastalık riskini azaltmadaki görevidir. Peki bu olumlu etkilerin yanı sıra bazı balık türlerinin sağlığımız için büyük bir risk oluşturduğunu biliyor musunuz? Hangi balık türlerini tercih edelim? Hangi balıklar sağlığımız için tehlikeli?

    Balık tüketirken nelere dikkat edilmeli?

    Hangi balık türleri insan sağlığı için risk oluşturuyor? Diyetisyen Canse Özcan önemli bilgiler verdi.

    DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK TEHLİKE: AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

    Hızla gelişen sanayileşme ile denizlerimiz birçok tehlike ile karşı karşıya kaldı. Bunlardan biri de denizlerdeki kimyasal kirliliği oluşturan ve canlı hayatını tehdit eden cıva, arsenik ve kadmiyum gibi ağır metallerdir. Ağır metalleri balıklar dış ortamdan özellikle solungaçlar yoluyla alırlar. Bu metaller pişirilse dahi balığın içinde kalır ve insan vücudunda birikmesi sonucu ciddi toksik etkiler oluşabilir.

    BU BALIKLARI TÜKETMEYİN

    Kral uskumru, kılıçbalığı, köpekbalığı, kocagözlü orkinos ve turuncu imparator balığının ağır metal içeriği yüksektir; bu sebeple bu balıkların tüketiminden kaçınmak gerekir.

    AĞIR METAL DÜZEYİ EN DÜŞÜK OLAN BALIKLAR

        Hamsi, sardalya, ringa, dil, somon, tirsi, Karadeniz levreği, mezgit ve kedi balığı gibi genellikle su yüzeylerinde yaşayan balıkların ağır metal düzeyi düşüktür.

        ÇOCUKLAR, EMZİREN ANNELER VE HAMİLE KADINLAR YÜZEY BALIKLARINI TERCİH ETMELİ!

        Balıklar; omega-3 dışında beyin gelişimini destekleyen demir, iyot ve kolinin zengin kaynaklarıdır. Aynı zamanda bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan D vitamini ve selenyumu içerirler. Çocukların toksik etkilerden korunması için; 11 yaşına kadar sadece ağır metal düzeyi düşük balıkları tüketmeleri önerilir. Emziren annelerin ve hamile kadınların da aynı şekilde ağır metal düzeyi düşük balıkları haftada 2-3 porsiyon tüketmeleri tavsiye edilir. 1 porsiyon yaklaşık bir avuç içi kadardır.

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        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
        Haberler Güncel Balık tüketirken nelere dikkat edilmeli? Hasta olabilirsiniz...
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