Balık tüketirken nelere dikkat edilmeli? Hasta olabilirsiniz...

Hızla gelişen sanayileşme ile denizlerimiz birçok tehlike ile karşı karşıya kaldı. Bunlardan biri de denizlerdeki kimyasal kirliliği oluşturan ve canlı hayatını tehdit eden cıva, arsenik ve kadmiyum gibi ağır metallerdir. Ağır metalleri balıklar dış ortamdan özellikle solungaçlar yoluyla alırlar. Bu metaller pişirilse dahi balığın içinde kalır ve insan vücudunda birikmesi sonucu ciddi toksik etkiler oluşabilir.

BU BALIKLARI TÜKETMEYİN