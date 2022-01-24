Yarın marketler açık mı? 25 Ocak Salı AVM'ler açık mı olacak? Yarın İstanbul'da her yer kapalı mı? Kargolar tatil mi edildi?

Yoğun kar yağışı nedeniyle tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu kapsamda bazı sektörlerde kar tatili kararı alıp almadığı merak uyandırdı. Peki, yarın marketler açık mı? 25 Ocak Salı AVM'ler açık olacak mı? Yarın her yer kapalı mı olacak? Kargolar tatil mi edildi? İşte detaylar!
BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
Bankaların çalışma saatlerine ilişkin resmi bir açıklama yok ancak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kamu kurumlarında çalışanların tam gün idari izinli sayılacağını belirtti. ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.
Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı İstanbul'da bazı önlemler alındı.
Buna göre;
- İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyecek.
- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.
- Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar durduruldu.