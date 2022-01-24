Yarın marketler açık mı? 25 Ocak Salı AVM'ler açık mı olacak? Yarın İstanbul'da her yer kapalı mı? Kargolar tatil mi edildi?

YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç), Güney ve İç Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'da yer yer gök gürültülü kar sağanağı, Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz ile İstanbul, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.