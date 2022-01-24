Kamu çalışanlarının izinli olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kar yağışının ardından kamu çalışanları ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla ilgili son dakika duyuru yaptı. Peki, Yarın kamu çalışanları tam gün izinli mi? 25 Ocak 2022 Salı İstanbul'da kamu çalışanları izinli mi sayılacak?
25 OCAK 2022 SALI İSTANBUL'DA KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ SAYILACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.
Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.