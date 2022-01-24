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    • 24.01.2022 23:33
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    Yarın bankalar açık mı kapalı mı? 25 Ocak Salı İstanbul'da bankalar tatil mi? Yarın hastaneler ve adliyeler açık olacak mı?

    İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı İstanbul'da yarın için bazı önlemler alındı. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak. Bu gelişmeler kapsamında vatandaşlar arama motorunda, "Yarın bankalar açık mı kapalı mı? 25 Ocak Salı İstanbul'da bankalar tatil mi? Yarın hastaneler ve adliyeler açık mı olacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Yarın bankalar açık mı kapalı mı? 25 Ocak Salı yarın hastaneler ve adliyeler açık mı olacak?

    Yarın bankalar açık mı kapalı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bankaların kar tatili kararı alıp almadığı merak uyandırdı. Peki, yarın bankalar açık mı kapalı mı? 25 Ocak Salı İstanbul'da bankalar tatil mi? Yarın hastaneler ve adliyeler açık olacak mı? İşte detaylar...

    BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

    Bankaların çalışma saatlerine ilişkin resmi bir açıklama yok ancak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kamu kurumlarında çalışanların tam gün idari izinli sayılacağını belirtti. ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

    Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı İstanbul'da bazı önlemler alındı.

    Buna göre;

    - İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyecek.

    - Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.

    - Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar durduruldu.

        - Metro ve Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

        - Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.

        - İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri 25 Ocak Salı günü tatil edildi.

        YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç), Güney ve İç Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'da yer yer gök gürültülü kar sağanağı, Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz ile İstanbul, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
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        Haberler Güncel Yarın bankalar açık mı kapalı mı? 25 Ocak Salı İstanbul'da bankalar tatil mi? Yarın hastaneler ve adliyeler açık olacak mı?
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