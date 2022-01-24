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    Uçak seferleri iptal mi? 24 Ocak Pazartesi uçak seferleri yapılacak mı yoksa iptal mi edildi? THY, Pegasus uçuşları…

    Uçak seferleri iptal mi? Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor ve ulaşım da zorlaşıyor. Şehir içi ya da dışına uçakla seyahat edecek olanlar ya da bilet almak isteyenler seferlerle ilgili bir aksama olup olmadığını araştırıyor. Peki 24 Ocak Pazartesi uçak seferleri yapılacak mı yoksa iptal mi edildi? Bugün THY, Pegasus uçuşları yapılacak mı? Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus’tan açıklamalar geldi, işte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Uçak seferleri iptal mi?

    Uçak seferleri iptal mi? 24 Ocak Pazartesi uçak seferleri yapılacak mı yoksa iptal mi edildi? THY, Pegasus uçuşları yapılacak mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uçakla yolculuk yapacak olan vatandaşlar ülkemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle THY, Pegasus uçuş seferlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ederek araştırmaya başladı. İşte yapılan açıklamalar...

    24 OCAK PAZARTESİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan 36 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.

    Hava koşullarının operasyonlara olumsuz etkisini en aza indirmek için tedbirler almayı sürdüren THY, bu doğrultuda iç ve dış hatta planladığı bazı seferleri iptal etti.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri belirtildi.

    THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (24 Ocak Pazartesi) Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini daha önce duyurmuştu.

        Akşam saatlerinden etkisini arttıran yoğun kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 200 personelle yoğun çaba sarf ediyor.

        PEGASUS AÇIKLAMASI GELDİ!

        "Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle İptal Olan Seferlerimiz

        Değerli misafirlerimiz,

        Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

        Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz."
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        Haberler Güncel Uçak seferleri iptal mi? 24 Ocak Pazartesi uçak seferleri yapılacak mı yoksa iptal mi edildi? THY, Pegasus uçuşları…
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