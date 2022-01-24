Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.01.2022 14:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2022 14:47
    ABONE OL

    Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar kar nedeniyle saat 18.00'a kadar durduruldu

    Son dakika haberi... Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle iniş ve kalkışlar saat 18.00'a kadar durduruldu.

    İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu

    Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle iniş ve kalkışlar saat 18.00'a kadar durduruldu.

    GÜVENLİK İÇİN

    İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı sonrası toplanan ekipler, uçuşların 18.00'e kadar durdurulmasına karar verdi. Uçuş güvenliği için alınan kararın uzayıp uzamayacağı yapılacak bir sonraki değerlendirmede belli olacak.

    SABİHA GÖKÇEN İÇİN DEĞERLENDİRME

    İstanbul Havalimanı'nda artan kar yağışı sonrası uçuşların durması ile gözler Sabiha Gökçen'e çevrildi. Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde de kar yağışı etkili oluyor. Pistin durumu yakından takip edilirken benzer bir değerlendirme Sabiha Gökçen Havalimanı için de yapılıyor.

    83 SEFER İPTAL EDİLMİŞTİ

    İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürünce uçuşlarda aksamalar yaşanmıştı. THY dünden beri 83 seferini iptal etmek zorunda kalmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bay Kemal’in üçüncü ittifak oyunu!
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar kar nedeniyle saat 18.00'a kadar durduruldu
        SON DAKİKA