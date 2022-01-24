Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar kar nedeniyle saat 18.00'a kadar durduruldu

SABİHA GÖKÇEN İÇİN DEĞERLENDİRME

İstanbul Havalimanı'nda artan kar yağışı sonrası uçuşların durması ile gözler Sabiha Gökçen'e çevrildi. Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde de kar yağışı etkili oluyor. Pistin durumu yakından takip edilirken benzer bir değerlendirme Sabiha Gökçen Havalimanı için de yapılıyor.