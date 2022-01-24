Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar kar nedeniyle saat 18.00'a kadar durduruldu

Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle iniş ve kalkışlar saat 18.00'a kadar durduruldu.
GÜVENLİK İÇİN
İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı sonrası toplanan ekipler, uçuşların 18.00'e kadar durdurulmasına karar verdi. Uçuş güvenliği için alınan kararın uzayıp uzamayacağı yapılacak bir sonraki değerlendirmede belli olacak.
SABİHA GÖKÇEN İÇİN DEĞERLENDİRME
İstanbul Havalimanı'nda artan kar yağışı sonrası uçuşların durması ile gözler Sabiha Gökçen'e çevrildi. Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde de kar yağışı etkili oluyor. Pistin durumu yakından takip edilirken benzer bir değerlendirme Sabiha Gökçen Havalimanı için de yapılıyor.
83 SEFER İPTAL EDİLMİŞTİ
İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürünce uçuşlarda aksamalar yaşanmıştı. THY dünden beri 83 seferini iptal etmek zorunda kalmıştı.