Son dakika: AK Parti'de kritik zirve! MYK bugün toplanıyor! 15 maddelik yeni seçim yasası masada

Yeni seçim yasası ile ilgili detayların netleşeceği kritik toplantı bugün yapılacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.
Toplantıda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'nin, başkanlığının metaverse dünyasıyla ilgili çalışmalarına ilişkin sunum yapacağı öğrenildi.
Toplantıda, 1 Şubat'ta çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek Meclis'in gündemindeki konu başlıkları da masaya yatırılacak. Bu kapsamda AK Parti ve MHP'nin çalışmalarını bitirdiği 15 maddelik yeni seçim yasasıyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın bir bilgilendirme yapabileceği ifade ediliyor.