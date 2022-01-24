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    • 24.01.2022 09:19
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    Son dakika: AK Parti'de kritik zirve! MYK bugün toplanıyor! 15 maddelik yeni seçim yasası masada

    Son dakika... AK Parti MYK’nın bugünkü ana gündemi 15 maddelik yeni seçim yasası olacak. Kritik toplantıda ekonomideki gelişmelerin değerlendirilmesi ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı İleri’nin Metaverse çalışmalarına ilişkin sunum yapması bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik tepki ve destek kampanyaları ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor.

    15 maddelik yeni seçim yasası masada

    Yeni seçim yasası ile ilgili detayların netleşeceği kritik toplantı bugün yapılacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

    Toplantıda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'nin, başkanlığının metaverse dünyasıyla ilgili çalışmalarına ilişkin sunum yapacağı öğrenildi.

    Toplantıda, 1 Şubat'ta çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek Meclis'in gündemindeki konu başlıkları da masaya yatırılacak. Bu kapsamda AK Parti ve MHP'nin çalışmalarını bitirdiği 15 maddelik yeni seçim yasasıyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın bir bilgilendirme yapabileceği ifade ediliyor.

        Milliyet'in haberine göre; Teklifin AK Parti ve MHP'nin ortak düzenlemesi olarak en geç şubat ayının ortasında Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

        Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın genişletilmesine yönelik atılabilecek adımların görüşülebileceği de belirtiliyor.

        MB KARARI

        Öte yandan MYK'da, ekonomideki son gelişmelerin ele alınması; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağı ifade edildi.

        SEDEF KABAŞ VE SEZEN AKSU

        Ayrıca Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik tepki ve destek kampanyaları ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor.
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        Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'de kritik zirve! MYK bugün toplanıyor! 15 maddelik yeni seçim yasası masada
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