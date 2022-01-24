Türkiye, İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı yoğunluğunu artırarak devam ediyor. Peki İstanbul'da yarın kreşler ve anaokulları tatil mi? 25 Ocak 2022 Salı kreşler ve bakımevleri tatil mi edildi? İşte detaylar!
İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi.
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.
25 OCAK 2022 SALI İSTANBUL'DA KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ SAYILACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.