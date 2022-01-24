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    İstanbul'da yarın kreşler ve anaokulları tatil mi? 25 Ocak 2022 Salı kreşler ve bakımevleri tatil mi edildi?

    İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle kreşler ve gündüz bakımevleri ile ilgili İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü duyuru yayınladı. Peki, İstanbul'da yarın kreşler tatil mi? 25 Ocak Salı kreşler ve bakımevleri tatil mi edildi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da yarın kreşler tatil mi? 25 Ocak 2022 Salı kreşler ve bakımevleri tatil mi edildi?

    Türkiye, İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı yoğunluğunu artırarak devam ediyor. Peki İstanbul'da yarın kreşler ve anaokulları tatil mi? 25 Ocak 2022 Salı kreşler ve bakımevleri tatil mi edildi? İşte detaylar!

    İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi.

    İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

    25 OCAK 2022 SALI İSTANBUL'DA KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ SAYILACAK?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

        Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Yerlikaya, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

        Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla ilgili bir açıklama yaptı.

        Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

        Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı İstanbul'da bazı önlemler alındı.

        Buna göre;

        - İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyecek.

        - Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.

        - Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar durduruldu.HABERE GİT

        - Metro ve Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

        - Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.

        - İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri 25 Ocak Salı günü tatil edildi.
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        Haberler Güncel İstanbul'da yarın kreşler ve anaokulları tatil mi? 25 Ocak 2022 Salı kreşler ve bakımevleri tatil mi edildi?
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