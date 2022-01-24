İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza büründü, ulaşım durdu. Karayolları Genel Müdürlüğü, "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur" dedi. İstanbul Valisi Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00'e kadar durdurulduğunu söyledi. Peki, İstanbul'a girişler yasaklandı mı? KGM - İstanbul Valiliği son dakika hangi yollar trafiğe kapatıldı? 24 Ocak İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi!
İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI MI?
Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, 'Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.' dedi.
İkinci bir duyuruda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim; İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (SALI) Çalar saat08.00'e kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.