İstanbul kara teslim oldu! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlar İstanbul'a geliyor! İlçe belediyeleri harekete geçti... Marmaray ücretsiz

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSTANBUL TALİMATI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'a geliyor. Öte yandan AK Parti'nin İstanbul İlçe belediyeleri de A Haber'den vatandaşlara çağrıda bulundu.
01.30 İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı .
01.27 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı A Haber ekranlarında İBB'nin yetersiz kaldığını belirterek, "İstanbul böyle birşey yaşamadı" dedi.
"İSTANBUL'U İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUM"
01.20 Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı A Haber'e yaptığı açıklamada İBB'nin uyarılara rağmen gereken tedbirleri almadığını ve İstanbul'u ilk defa bu halde gördüğünü vurguladı.
01.10 Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır A Haber'de vatandaşları belediyenin tesislerinde ağırlayacaklarını açıkladı. Bahadır ilçe genelinde çoğu yolu açtıklarını söyledi.
01.05 Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de A Haber canlı yayına katılarak mağdur olan vatandaşlara belediye olarak kapıların açık olduğunu belirtti. Öztekin yolda kalan vatandaşları otelde ağırlayacaklarını açıkladı. Vatandaşlarımız araçla gelemezse iş makineleriyle gidip alırız. Öztekin vatandaşların ulaşabilmesi için, 0212 294 11 00 numaralarını aramalarını söyledi.
ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU DUYURDU: VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ
00.59 Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarına katıldı. İBB'nin gereken tedbirleri almadığını ve yetersiz kaldığını belirten Göksu, "Esenler Kültür Merkezi restoranımızda sıcacık çay ve çorbalarımız 'nizin ikramı olarak hazır. Yolda kalan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.
MARMARAY SABAHA KADAR ÜCRETSİZ
Öte yandan Bakan Karaismailoğlu Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edececeğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir."
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı karla mücadele kapsamından atılan adımları paylaştı.