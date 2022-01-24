İstanbul kara teslim oldu! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlar İstanbul'a geliyor! İlçe belediyeleri harekete geçti... Marmaray ücretsiz

01.30 İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı .

01.27 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı A Haber ekranlarında İBB'nin yetersiz kaldığını belirterek, "İstanbul böyle birşey yaşamadı" dedi.

"İSTANBUL'U İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUM"

01.20 Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı A Haber'e yaptığı açıklamada İBB'nin uyarılara rağmen gereken tedbirleri almadığını ve İstanbul'u ilk defa bu halde gördüğünü vurguladı.

01.10 Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır A Haber'de vatandaşları belediyenin tesislerinde ağırlayacaklarını açıkladı. Bahadır ilçe genelinde çoğu yolu açtıklarını söyledi.

01.05 Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de A Haber canlı yayına katılarak mağdur olan vatandaşlara belediye olarak kapıların açık olduğunu belirtti. Öztekin yolda kalan vatandaşları otelde ağırlayacaklarını açıkladı. Vatandaşlarımız araçla gelemezse iş makineleriyle gidip alırız. Öztekin vatandaşların ulaşabilmesi için, 0212 294 11 00 numaralarını aramalarını söyledi.