İstanbul kara teslim: Dakika dakika son durum! Kamu görevlilerine idari izin, otogarlar için flaş karar, üniversitelerde tatil...

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSTANBUL TALİMATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'da.

Öte yandan AK Parti'nin İstanbul İlçe belediyeleri de seferberlik başlattı. İlçe Belediye Başkanları A Haber'den vatandaşlara çağrıda bulundu.



İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ;



13.29 İstanbul Valiliği kenti etkisi altına alan kar nedeniyle yeni önlemler alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan "Kış Tedbirleri Genelgesi" kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. " denildi.







13.00: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM otomobil geçişine açıldı.





12:55: Yoğun karın ardından yolların kapanması nedeniyle İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında duran ulaşım, yeniden başladı.



SAAT: 12.46 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim;İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00'a kadar durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.







SAAT: 12.20 Bakan Karaismailoğlu, "4700 KM'lik İstanbul Bölge müdürlüğündeki merkezde çok önemli çalışmalar yapıldı. Olumsuz hava şartları altında 11 bin vatandaşımız bu mücadeleyi verdiler. Süreç sıkıntılı geçti tabi. Mahmutbey ve Hadımköy kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik durdu. Terk edilmiş araçların ortadan kalırılması gerekiyor.

Trenler hızlı trenler Ankara-İstanbul arasında çalışıyor. Marmaray sabaha kadar ücretsiz olarak hizmet edecek vatandaşlara." açıklamasında bulunurken, Bakan Soylu, "Kar yağışı perşembe gününe kadar İstanbul'da devam edecek. Mümkün olmadıkça özel araçlarınızla yola çıkmayın." dedi.





SAAT: 10.08 MAHSUR KALAN 71 KİŞİ MİSAFİR EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İstanbul'da AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makinelerinin hazırlandığı, ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıkları'ndaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapıldığını açıkladı.