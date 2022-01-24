BİLSEM öğretmen atama başvuru şartları 2022 nelerdir? BİLSEM öğretmen başvuru kılavuzu! BİLSEM başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bilim ve Sanat Merkezleri öğretmen alımı gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor ve birkaç gün sürecek olan başvuru alımları bugün itibariyle başladı. MEB tarafından yayınlanan 2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nu haberimizden inceleyerek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
BİLSEM öğretmen ataması başvuruları 24 Ocak – 28 Ocak tarihleri arasında alınacak.
Başvuru sonuçları ise 7 Şubat tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 28 Şubat'ta duyurulacak.
Sözlü sınav tarihleri için de 7 Mart'ta açıklama yapılacak.
İşte diğer tarihler;
Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınav tarihleri: 14 Mart – 17 Haziran
Atamalar için tercih tarihleri: 1 – 5 Temmuz
BİLSEM öğretmen başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS'ten takip edilebilecek.
BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURU KILAVUZU
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI