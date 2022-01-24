Avar kar fırtınası nedir? Avar kar fırtınası saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek? İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olan kar yağışının cuma gününe kadar aralıklarla devam edeceğini duyurdu. Kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürecekken, Avar kar fırtınası Avrupa yakasına yayılmaya başladı. Peki, Avar kar fırtınası nedir? Avar kar fırtınası saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek? İşte merak edilenler!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Buna göre, İstanbul'da geçen hafta cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, 3 gün boyunca aralıklarla devam edecek. Öte yandan vortex destekli Avar kar fırtınası kütlesinin İstanbul'un Avrupa yakasına yayılmaya başladığı ve saatlerce sürecek kar yağışlarının görüleceği belirtildi.
AVAR KAR FIRTINASI NEDİR, NE DEMEK?
Kar yağışı ve fırtınayı içinde barındıran soğuk hava dalgasına ''Avar kar fırtınası'' denmektedir.
''Avar'' kelimesi, eski Türkçe'de ''heybetli'' anlamına gelmektedir. Bu kavramdan yola çıkarak yoğun kar yağışının etkili olacağı düşünülebilir.