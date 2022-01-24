Avar kar fırtınası nedir? Avar kar fırtınası saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek? İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Buna göre, İstanbul'da geçen hafta cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, 3 gün boyunca aralıklarla devam edecek. Öte yandan vortex destekli Avar kar fırtınası kütlesinin İstanbul'un Avrupa yakasına yayılmaya başladığı ve saatlerce sürecek kar yağışlarının görüleceği belirtildi.