24 Ocak - 25 Ocak İstanbul metro çalışma saatleri! İstanbul metro saatleri uzatıldı mı? Metro seferleri ne zaman bitecek?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Kamuda çalışma saatleri erkene çekildi, uçuşlar iptal edildi, ayrıca Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların geçişine izin verilmiyor. AVM'ler ise 19.30'da kapanacak. Peki, İstanbul metro saatleri uzatıldı mı? Metro seferleri ne zaman bitecek?