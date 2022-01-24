24 Ocak - 25 Ocak İstanbul metro çalışma saatleri! İstanbul metro saatleri uzatıldı mı? Metro seferleri ne zaman bitecek?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Kamuda çalışma saatleri erkene çekildi, uçuşlar iptal edildi, ayrıca Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların geçişine izin verilmiyor. AVM'ler ise 19.30'da kapanacak. Peki, İstanbul metro saatleri uzatıldı mı? Metro seferleri ne zaman bitecek?
METRO KAÇTA KAPANIYOR, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
İstanbul'da etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
İSTANBUL METRO ÇALIŞMA SAATLERİ
İstanbul'da metro seferleri uzatıldı
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
METRO METROBÜS OTOBÜS ÇALIŞIYOR MU?
Metro, metrobüs ve İETT otobüslerinin çalışması ile ilgili herhangi bir sınırlandırılma yapılmadı. Güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar devam ediyor.