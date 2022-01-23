Motosiklet ve elektrikli scooter yasaklandı mı? 24 Ocak Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Getir yemek ve market siparişleri iptal mi edildi?

Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyleTrafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." dedi.

#İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle❄️🌨



⚠️Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için,



⏰Bir sonraki duyuruya kadar



⛔️motokuryelik yapılmayacak,

⛔️motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır.🛴🏍🛵 pic.twitter.com/d70yM6as8W — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022