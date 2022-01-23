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    • 23.01.2022 22:30
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    Motosiklet ve elektrikli scooter yasaklandı mı? 24 Ocak Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Getir yemek ve market siparişleri iptal mi edildi?

    İstanbul'da yaşayanlar çevrimiçi market ve yemek uygulamaları hakkında araştırmalara başladı. İstanbul'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyleTrafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." açıklamasında bulundu. Peki, Motosiklet ve elektrikli scooter yasaklandı mı? 24 Ocak Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Getir yemek ve market siparişleri iptal mi edildi? İşte detaylar!

    24 Ocak Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Getir yemek ve market siparişleri iptal mi edildi?

    Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyleTrafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." dedi.

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    Haberler Güncel Motosiklet ve elektrikli scooter yasaklandı mı? 24 Ocak Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Getir yemek ve market siparişleri iptal mi edildi?
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