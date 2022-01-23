İstanbul’da yarın üniversiteler tatil mi? 24 Ocak - 25 Ocak İstanbul’da üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul Valiliği son dakika!

KOCAELİ



Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine yarın ara verildiğini duyurdu.



Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşanmaması için kararın alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Valiliğimizce; halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın aynı gün idari izinli sayılacakları da belirtildi.

SAKARYA



Sakarya Valiliğince, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim veren kurumların faaliyetlerine yarın ara verildiği bildirildi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanamaması için 24 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca talimat veya talebe gerek kalmaksızın yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ŞANLIURFA



Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerinin 5 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi.



Buna bağlı olarak olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği kaydedilen açıklamada, "24-28 Ocak tarihleri arasında engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerimiz 5 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Sürücü Kursları, Halk Eğitim Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP



Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren hamile, engelli ve 3 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildiğini söyledi.



Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.



Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını belirten Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" açıklamasını yaptı.