2022 bedelli askerlik celp dönemleri! 2022 bedelli askerlik kurası ne zaman? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

Bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih, vatani görevlerini yerine getirecek olan gençler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında detaylı bilgi Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Askerlik yerleri açıklandığında e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Peki, 2022 bedelli askerlik celp dönemleri neler? 2022 bedelli askerlik kurası ne zaman? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? İşte detaylar!
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Bedelli askerlik sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri belli olduğu zaman e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?
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