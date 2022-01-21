Son dakika: Sözcü ve T24'ten Halk Ekmek algısı! Üsküdar yalanı patladı

"NERESİNDEN TUTARSAN TUT, YALAN!"

Sözcü ile T24'ün yalan habere imza attığını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Türkmen sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu büfenin yerinin hatalı olduğu, değişmesi gerektiği İBB yönetimince 9 ay önce kabul ve taahhüt edildi. Ama "engelliyorlar" algısını beslemek için değiştirmediler! Dediğimiz oldu, büfe İBB ve AYEDAŞ şantiyesi içinde kaldı. Yapılan habere bakın. Neresinden tutarsan tut, yalan!" ifadelerini kullandı.