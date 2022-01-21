Karne tebrik kutlama mesajları 2022! İlkokul, ortaokul, lise çocuklara en güzel, komik, resimli karne tebrik mesajları sözleri!

Bugün itibariyle milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. Öğrencileri tebrik etmek isteyenler de karne tebrik mesajlarını arama motorlarında sorguluyor. İlkokul, ortaokul, lise en güzel karne tebrik mesajları sözlerine haberimizden ulaşabilir, bu mesajları WhatsApp veya sosyal medyadan paylaşabilirsiniz.
KARNE TEBRİK MESAJLARI 2022!
Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.
Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller...
Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım.
Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.
Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.
Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim.