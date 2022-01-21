Karne tebrik kutlama mesajları 2022! İlkokul, ortaokul, lise çocuklara en güzel, komik, resimli karne tebrik mesajları sözleri!

Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının Başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.