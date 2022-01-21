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    • 21.01.2022 22:32
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    • 21.01.2022 22:38
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    1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?

    1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cuma ve pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan her soru merakla araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    1980’lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?

    1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?

    A: Danimarka

    B: Norveç

    C: İsviçre

    D: Belçika

    Doğru cevap: C: İsviçre

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    Haberler Güncel 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?
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