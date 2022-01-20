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    Son dakika: Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

    Son dakika... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri‘ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini söyledi.

    Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek

    Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan TBMM Başkanı Şentop, basın açıklamalarında bulundu.

    Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde BAE'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

    TARİHİ BAĞ

    TBMM Başkanı Şentop ise Türkiye ve BAE arasında uzun bir tarihi bir bağ olduğunu ifade ederek BAE ile yakın ilişki ve iş birliği için her iki tarafın da istekli olduğunu BAE yetkililerinin de güçlü bir irade içinde bulunduğunu söyledi. Şentop daha sonra Dubai'deki Expo 2020'de Türkiye, BAE ve Azerbaycan standlarını ziyaret etmek amacıyla Dubai'ye hareket etti.

    BAE İLE SWAP ANLAŞMASI

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) swap anlaşması yaptı. Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Birkeşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.

        İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacı taşıyan anlaşmanın süresi üç yıl olarak belirlendi.

        Açıklamada, sürenin karşılıklı mutabakat ile uzatılabileceği dile getirildi. Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası yani yaklaşık 5 milyar dolar oldu.

        Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı değerlendirmede, anlaşmanın karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığı gösterdiğini söyledi.
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