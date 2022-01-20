Son dakika: Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan TBMM Başkanı Şentop, basın açıklamalarında bulundu.
Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde BAE'ni ziyaret edeceğini açıkladı.
TARİHİ BAĞ
TBMM Başkanı Şentop ise Türkiye ve BAE arasında uzun bir tarihi bir bağ olduğunu ifade ederek BAE ile yakın ilişki ve iş birliği için her iki tarafın da istekli olduğunu BAE yetkililerinin de güçlü bir irade içinde bulunduğunu söyledi. Şentop daha sonra Dubai'deki Expo 2020'de Türkiye, BAE ve Azerbaycan standlarını ziyaret etmek amacıyla Dubai'ye hareket etti.
BAE İLE SWAP ANLAŞMASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) swap anlaşması yaptı. Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Birkeşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.