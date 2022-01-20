Son dakika: Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde BAE'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

TARİHİ BAĞ

TBMM Başkanı Şentop ise Türkiye ve BAE arasında uzun bir tarihi bir bağ olduğunu ifade ederek BAE ile yakın ilişki ve iş birliği için her iki tarafın da istekli olduğunu BAE yetkililerinin de güçlü bir irade içinde bulunduğunu söyledi. Şentop daha sonra Dubai'deki Expo 2020'de Türkiye, BAE ve Azerbaycan standlarını ziyaret etmek amacıyla Dubai'ye hareket etti.