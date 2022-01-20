Ömür Erez kimdir? Silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti! Ömür Erez nereli, kaç yaşındaydı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm Türkiye Rahmi Uygun tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez'i konuşuyor ve hayatına dair tüm bilgileri de oldukça merak ediyor. İşte detaylar...