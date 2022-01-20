Ömür Erez kimdir? Silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti! Ömür Erez nereli, kaç yaşındaydı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm Türkiye Rahmi Uygun tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez'i konuşuyor ve hayatına dair tüm bilgileri de oldukça merak ediyor. İşte detaylar...
HEMŞİRE ÖMÜR EREZ KİMDİR?
33 yaşındaki genç kadın, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışıyordu.
ÖMÜR EREZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.
Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.
Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.