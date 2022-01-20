Lisede teşekkür belgesi nasıl alınır? Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır? MEB teşekkür takdir belgesi sorgulama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine giriş yaparak karne notlarını sorgulayabiliyor, bu nedenle sistemde büyük yoğunluk oluşmaya başladı. Yarı yıl tatili 21 Ocak yani yarın başlayacak ve takdir, teşekkür belgesinin hayalini kuranlar puanlarının yetip yetmeyeceğini merak ediyor. İşte tüm bilgiler...
MATEMATİK DERSİ 2 OLAN TAKDİR, TEŞEKKÜR ALABİLİR Mİ?
Matematik pek çok öğrencinin en zorlandığı derslerin başında geliyor. Matematik dersi 2 diğer dersleri iyi olan öğrenciler takdir belgesi ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Takdir ve teşekkür almak için Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır. Karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortamalası 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL ALINIR? ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.
Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.