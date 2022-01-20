Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Benim bilmediğim ama arkadaşların raporlarından öğrendiğim, Düzce hava kirliliği açısından Türkiye'de bir numara. Dünyadaki en kirli havaya sahip 15 beldeden birisi. Bir eczacı arkadaşımın, Şeyma Hanım'ın söylediği şey şu; 'Ülkemizde hava kirliliğinden hayatını kaybedenlerin sayısı, trafik kazasında ölenlerden daha fazla. Ancak buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikte artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz. Ben kendi sağlığım ve tüm komşularımın sağlığı için endişe içindeyim. Gün geçmesin ki yeni bir kanser vakası duymayayım.' dedi."

KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİNİ KULLANDIĞI ECZACI ALGIYI BOZDU

Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yine o eczacı yalanladı. Kılıçdaroğlu'ndan ismini duyunca şok olduğunu belirten eczacı, "Leblebi gibi antidepresan satıyoruz' gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı. Şehirlerin kanser hastaları sayısını hiçbir eczacı bilemez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil." ifadelerini kullandı.

Şeyma Ulusoy şunları söyledi:

"Bizim söylemediğimiz şeylerin lanse edilmesi, bazı şeylerin çarpıtılması. Hiç konuşulmayan şeylerin benim ağzımdan söylenmiş gibi yapılması ve benim ismimin iznim olmadan belirtilmesi bizi üzdü.

"BÖYLE BİR LAF BENİM AĞZIMDAN ÇIKMADI"

Bir insan antidepresan ile ilgili böyle bir şey der mi? Zaten antidepresanı reçetenin hekimi olmadan bizim vermemiz mümkün değil. 'Leblebi gibi antidepresan satıyoruz' gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı.

"Böyle bir tabiri bir eczacı kullanmaz. Kanser hastalarının sayılarını bilemeyiz. Ben küçük bir eczaneyim böyle bir şeyi zaten bilmem, hiçbir eczacı da bilmez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil."