E-okul karne notu öğrenme ekranı 2022! Karneler nasıl verilecek, elden mi yoksa online mı alınacak? E-okul VBS girişi nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Karneler yarın elden verilecek ve isteyenler E-okul üzerinden de karne notlarını görüntüleyebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden ders notlarına ilişkin tüm bilgilere kolayca ulaşılabilecek. İşte detaylar...
E-OKUL İLE KARNE NOTU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
-Öncelikle eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapın.
-İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
-Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.