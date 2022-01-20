Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? MSB bedelli askerlik celp, sevk tarihlerini açıkladı mı? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu.Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor ve bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oluyor. İşte tüm bilgiler...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Bedelli askerlik sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri belli olduğu zaman e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022