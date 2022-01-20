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    • 20.01.2022 10:27
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    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? MSB bedelli askerlik celp, sevk tarihlerini açıkladı mı? Askerlik yeri sorgulama

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Yeni yılın ilk ayı yaşanırken yüzbinlerce genç vatani görevini yapacağı şehrin neresi olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları bu noktada yakından takip edilenler arasında yer aldı. Peki MSB bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerini açıkladı mı? Vatani görevini belirli bir ücret karşılığında kısa süreli yapacak olanlar başvurularını tamamlamış ve ücretlerini yatırmıştı. Şimdi ise gözler askerlik yerlerine çevrildi. Peki askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022?

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? MSB bedelli askerlik celp, sevk tarihlerini açıkladı mı? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu.Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor ve bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oluyor. İşte tüm bilgiler...

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    Bedelli askerlik sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri belli olduğu zaman e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

    BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?

    03 Şubat 2022

    03 Mart 2022

    31 Mart 2022

    12 Mayıs 2022

    09 Haziran 2022

    21 Temmuz 2022

    18 Ağustos 2022

    15 Eylül 2022

    13 Ekim 2022

    10 Kasım 2022

    08 Aralık 2022

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

        2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.

        Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

        (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

        Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.
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        Stratezik Davut
        Haberler Güncel Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? MSB bedelli askerlik celp, sevk tarihlerini açıkladı mı? Askerlik yeri sorgulama…
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