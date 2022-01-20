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    AÖF 3 ders sınavı ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF tek ders sınavına kimler girebilir?

    AÖF 3 ders sınavı ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından konuya dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Güz dönemi final sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılı sınav takvimi AÖF 3 ders sınavı nedeniyle araştırılanlar arasında yer aldı. Peki AÖF tek ders sınavına kimler girebilir? Peki AÖF harf notları nedir, ne anlama geliyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    AÖF 3 ders sınavı ne zaman 2022?

    AÖF 3 ders sınavı ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF tek ders sınavına kimler girebilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci güz dönemi final sonuçlarının açıklanması sonrasında gözlerini fakülteden gelecek AÖF 3 ders sınav tarihini araştırmaya başladı. İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler...

    AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

    2022 yılı güz dönemi için tek ders sınavı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    AÖF HARF NOTLARI NEDİR?

    AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

    CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.

    Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

    FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

        Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir.

        Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

        ATA AÖF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak erişmek mümkün. Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere bu sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.
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        Haberler Güncel AÖF 3 ders sınavı ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF tek ders sınavına kimler girebilir?
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