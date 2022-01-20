AÖF 3 ders sınavı ne zaman 2022? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF tek ders sınavına kimler girebilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci güz dönemi final sonuçlarının açıklanması sonrasında gözlerini fakülteden gelecek AÖF 3 ders sınav tarihini araştırmaya başladı. İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler...
AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
2022 yılı güz dönemi için tek ders sınavı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
AÖF HARF NOTLARI NEDİR?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.
Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.