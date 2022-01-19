Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.01.2022 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 09:10
    ABONE OL

    Yarı yıl tatili ne zaman 2022? 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte? MEB okullarda yüzyüze eğitim bitecek mi?

    Yarı yıl tatili ne zaman 2022? Tüm illerden milyonlarca öğrenci ve velisinin en merak ettiği konular arasında yer alıyor ve gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2021-2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte? Tarihte bir değişiklik olup olmayacağı, öne çekilip çekilmeyeceği de gündeme gelmiş ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu konuya dair açıklamalar yapmıştı. Diğer yandan artan koronavirüs vakalarından dolayı yüzyüze eğitimin yeniden online eğitime dönip dönmeyeceği de merak konusuydu. Peki okullarda yüzyüze eğitim bitecek mi?

    takvim.com.tr
    Yarı yıl tatili ne zaman 2022?

    Yarı yıl tatili ne zaman 2022? 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte? MEB okullarda yüzyüze eğitim bitecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların taitl tarihlerini araştırırken bir yandan da covid 19 vakalarının artması nedeniyle yüzyüze eğitimin yeniden sona erip online eğitime dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı. İşte tüm yanıtlar...

    15 TATİL NE ZAMAN 2022, KAÇ GÜN KALDI?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihi belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

    2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

    Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

    Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

        YARIYIL TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

        Yarıyıl tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şöyle devam etti: "Bu sık sık konuşuldu, şu an için gündemimizde yok. Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz. Eğer gerekirse bu önlemi alabiliriz ama şu an için bizim bilimsel davranmamız gerekiyor. Yani verili bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Şu andaki elimizdeki veriler, yüz yüze eğitime ara vermeyi veya 1 hafta tatili öne getirmeyi gerektirmiyor."

        Şu an Kovid-19 kaynaklı kapanan sınıf sayılarına dikkati çeken Özer, Omicron varyantı olmadan bu sayının 10 binlere çıktığını gördüklerini belirterek, "71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'un bu hızlı yayılımına rağmen. Şu andaki verimiz bu ama bunlar haftaya değişir, bakarız, değerlendiririz. Sağlık Bakanlığımızla istişare ederiz Sağlık Bilim Kurulu ile istişare ederiz, buna göre yeni planlamalar yapabiliriz ama şu an için üzgünüm, eğer birileri tatil bekliyorsa yüz yüze eğitime devam ediyoruz." diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kabine Toplantısında gündem ekonomi
        Haberler Güncel Yarı yıl tatili ne zaman 2022? 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte? MEB okullarda yüzyüze eğitim bitecek mi?
            SON DAKİKA