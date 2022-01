Yarı yıl tatili ne zaman 2022? 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte? MEB okullarda yüzyüze eğitim bitecek mi?

YARIYIL TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şöyle devam etti: "Bu sık sık konuşuldu, şu an için gündemimizde yok. Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz. Eğer gerekirse bu önlemi alabiliriz ama şu an için bizim bilimsel davranmamız gerekiyor. Yani verili bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Şu andaki elimizdeki veriler, yüz yüze eğitime ara vermeyi veya 1 hafta tatili öne getirmeyi gerektirmiyor."