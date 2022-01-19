Yarı yıl tatili ne zaman 2022? 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte? MEB okullarda yüzyüze eğitim bitecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların taitl tarihlerini araştırırken bir yandan da covid 19 vakalarının artması nedeniyle yüzyüze eğitimin yeniden sona erip online eğitime dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı. İşte tüm yanıtlar...
15 TATİL NE ZAMAN 2022, KAÇ GÜN KALDI?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihi belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.