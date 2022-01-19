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    • 19.01.2022 11:22
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    Son dakika: TAG Otoyolu'nda karla mücadele! Binlerce kişi mahsur kaldı! Gaziantep Valisinden son dakika açıklaması

    Son dakika... Gaziantep'te dün başlayan yoğun kar yağışı şehirde hayatı altüst etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi. Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül son gelişmeleri bildirdi. Son bilgileri paylaşan Vali, "45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı" dedi. Vali A Haber'de son bilgileri paylaştı.

    TAG Otoyolu’nda karla mücadele!
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    Vali Gül, yaptığı açıklamada dün geceden beri otoyolun kapalı olduğunu hatırlattı.

    Hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, "Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok." dedi.

    VALİ'DEN ÇAĞRI

    A Haber'de son bilgileri anlatan Vali vatandaşlara trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

    Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:

        "Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı."

        Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

        50 CM KARLA MÜCADELE

        Gaziantep Valisi Davut Gül, yollarda araçlarıyla mahsur kalan sürücülerin tek tek kurtarıldığını söyledi. Çalışmaların uzun sürmesinin, 50 santime ulaşan kar kalınlığı ve tipi ile araç trafiğinden kaynaklandığını belirten Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışmalar neden uzun sürdü? Yolda kalmış yüzlerce aracı Karayolları ekiplerimiz tek tek kurtarıyor. 45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı" dedi.

        AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

        AFAD'ın yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığına dikkat çekilerek, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Jandarma, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor" denildi.



            Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yağışların çarşamba günü Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olmasının beklendiğine dikkat çekildi. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek zaruri olmadıkça yola çıkmaması istendi. AFAD'dan yapılan açıklamada son durum şöyle açıklandı.



            GAZİANTEP'TE 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

            Gaziantep'te toplam 33 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtilen açıklamada, "Gaziantep il merkezindeki ana yollar kapalı olup, ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir. Şehitkamil ilçesinde 17 ve Şahinbey ilçesinde 16 köy yolu kapalı durumdadır. Gaziantep-Bahçe istikameti, otoyolda Nurdağı kavşağı ile Bahçe kavşağı arasında yoğun kar ve tipi yağışından dolayı üç ayrı yerde zincirleme trafik kazası bulunmakta olup, ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Karayollarında ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımları devam etmektedir. Malatya'da 18 Ocak tarihinde aşırı kar yağışı sonucunda Hekimhan ilçe yolu kapanmış olup, ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

            ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

            Açıklamada Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun ulaşıma kapandığı, karayollarında mahsur kalan vatandaşlara tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Osmaniye'de 112 çağrı merkezine 29 ihbar gelmiştir. Adana-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. Karayollarında mahsur kalan vatandaşlarımıza tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Kızılay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalara devam etmektedir. Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyünde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmıştır. İlçeye bağlı diğer köy yollarında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için İl Özel İdare iş makinaları eşliğinde ilçe jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.
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            Haberler Güncel Son dakika: TAG Otoyolu'nda karla mücadele! Binlerce kişi mahsur kaldı! Gaziantep Valisinden son dakika açıklaması
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