Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

50 CM KARLA MÜCADELE

Gaziantep Valisi Davut Gül, yollarda araçlarıyla mahsur kalan sürücülerin tek tek kurtarıldığını söyledi. Çalışmaların uzun sürmesinin, 50 santime ulaşan kar kalınlığı ve tipi ile araç trafiğinden kaynaklandığını belirten Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışmalar neden uzun sürdü? Yolda kalmış yüzlerce aracı Karayolları ekiplerimiz tek tek kurtarıyor. 45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı" dedi.

AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

AFAD'ın yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de ulaşım aksamaları ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığına dikkat çekilerek, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Jandarma, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor" denildi.