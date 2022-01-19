Kocaeli, Düzce, Sakarya yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Kocaeli, Düzce, Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Kocaeli, Düzce, Sakarya yarın okullar tatil mi sorusu arama motorlarında en çok araştırılan sorulardan birisi oldu. Milyonlarca öğrenci gözlerini okulların yarın tatil olup olmayacağına çevirdi ve bazı illerden açıklamalar peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, 20 Ocak 2022 Kocaeli, Düzce, Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması var mı? İşte haberin detayı
SAKARYA'DA OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak'ta ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.
Kaldırım, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.