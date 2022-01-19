İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 İstanbul - Ankara Valiliği kar tatili açıklaması son dakika!

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve buzlanmalar yaşanacak. AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da kuzeyden gelen rüzgâr kuvvetlenerek, saatte 40-65 km hızda esecek. Beraberinde sıcaklıkların da kar değerlerine gerilemesi bekleniyor.



Dün Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağdı. Yağışlar zaman zaman da kar olarak düştü. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

Bugün akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisini paylaştı.