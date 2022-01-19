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    • 19.01.2022 07:26
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    İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 İstanbul - Ankara Valiliği kar tatili açıklaması son dakika!

    Yurt genelinde etkisini hissettiren yağışlı havaların arkasından İstanbul'da da kar yağışı başladı. Dün İstanbul’un bazı semtlerinde karla karışık yağmur yağdı. İşe gitmek için evden çıkanlar zor anlar yaşadı. Bugün akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda öğrenciler ve velileri İstanbul'da kar tatili olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması son dakika geldi mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul ve Ankara’da yarın okullar tatil mi?

    İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. 20 Ocak 2022 Çarşamba İstanbul kar tatili var mı sorusunun yanıtı sıklıkla takip edilmeye başlandı. Milyonlarca öğrenci ve veli sabah saatlerinden itibaren bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması son dakika geldi mi? İşte merak edilenler!

    20 OCAK 2022 İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Henüz kar tatili hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...

    İSTANBUL HAVA DURUMU!

    Dün İstanbul'un bazı semtlerinde karla karışık yağmur yağdı. İşe gitmek için evden çıkanlar zor anlar yaşadı.

    METEOROLOJİ'nin son hava durumu raporunda beklenen yağışlar nedeniyle 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Trakya ve Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Dün karla karışık yağmur ve bazı bölgelerde zaman zaman Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da da önümüzdeki günlerde yeni yağışların etkili olabileceği belirtildi.

        SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve buzlanmalar yaşanacak. AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da kuzeyden gelen rüzgâr kuvvetlenerek, saatte 40-65 km hızda esecek. Beraberinde sıcaklıkların da kar değerlerine gerilemesi bekleniyor.

        Dün Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağdı. Yağışlar zaman zaman da kar olarak düştü. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

        Bugün akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisini paylaştı.
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        Haberler Güncel İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 İstanbul - Ankara Valiliği kar tatili açıklaması son dakika!
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