İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 İstanbul - Ankara Valiliği kar tatili açıklaması son dakika!

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. 20 Ocak 2022 Çarşamba İstanbul kar tatili var mı sorusunun yanıtı sıklıkla takip edilmeye başlandı. Milyonlarca öğrenci ve veli sabah saatlerinden itibaren bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması son dakika geldi mi? İşte merak edilenler!
20 OCAK 2022 İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz kar tatili hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...
İSTANBUL HAVA DURUMU!
Dün İstanbul'un bazı semtlerinde karla karışık yağmur yağdı. İşe gitmek için evden çıkanlar zor anlar yaşadı.
METEOROLOJİ'nin son hava durumu raporunda beklenen yağışlar nedeniyle 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Trakya ve Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Dün karla karışık yağmur ve bazı bölgelerde zaman zaman Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da da önümüzdeki günlerde yeni yağışların etkili olabileceği belirtildi.