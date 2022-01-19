İkinci ara tatil ne zaman ne zaman başlıyor ve bitiyor 2022? MEB sömestr tatili ile ikinci ara tatil birleştirilecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleşti ve yarı yıl tatiline az bir zaman kala ikinci ara tatil tarihi ve iki tatilin birleştirip birleştirilmeyeceği merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
17 milyonu aşkın öğrenci Ocak ayında yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı tatil takvimini yayınladı. Takvime göre yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Nisan ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
15 TATİL İLE NİSAN ARA TATİLİ BİRLEŞTİRECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sömestr tatiliyle ilgili önemli açıklamada bulunan Bakan Özer "Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor. 850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf...