CHP'li yönetimin İBB'yi borç batağıan sürükledi! Bir yılda 35 CHP'liye ikramiye hariç 3 milyon 600 bin TL ödeme





İBB'NİN YALANINI BAKANLIK DEŞİFRE ETTİ:

Sabah'ta yer alan habere göre, İş yapmak yerine algı peşinde koşuyorlar. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İBB'nin metro çalışmaları üzerinden yapmak istediği algı operasyonuna yanıt verdi. İBB'nin "Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor" iddialarıyla ilgili açıklamada, projenin sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri ve deprem etüd raporu gibi önemli belgelerinin eksik olduğu belirtilerek, "İBB; maalesef iş yapmak yerine kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır" denildi.